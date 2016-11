Bergbauernschule beeindruckte Jury und Publikum in der „Berglandhalle“ mit toller, kreativer Bühnenshow. Insgesamt präsentierten 147 Jungzüchter am Samstag ihre Tiere.

Der Jugend gehörte am vergangenen Samstag die Vorführarena in der Berglandhalle. 147 Kinder und Jugendliche bewiesen dabei ihren gekonnten Umgang mit den Rindern und Kälbern. Die sechs Jungzüchter der Gesamt-Champions im Alter von elf bis 17 Jahre qualifizierten sich für den Bundesentscheid im Frühjahr 2017 in Salzburg.

Höhepunkt des Tages war aber einmal mehr der Kreativwettbewerb der Landwirtschaftlichen Fachschulen. Zum bereits dritten Mal durfte die Berbauernschule Hohenlehen über den Sieg jubeln. Sie überzeugten mit ihrer Bühnenpräsentation mit den sechs Kalbinnen, die auf die vier Grundelemente Feuer, Wasser, Luft und Erde Bezug nahm, die Jury und bekamen drei Mal zehn Punkte. Das brachte den Sieg vor der LFS Pyhra und der LFS Gießhübl.

Hohenlehen erhielt neben 600 Euro Preisgeld von der AUVA und dem großen Siegespokal, der von Landesrätin Barbara Schwarz überreicht wurde, auch das Ticket für den Bundesentscheid im März 2017. Dieser findet im Rinderzuchtzentrum Traboch in der Steiermark statt. Die Hohenlehner wollen dabei den Bundesmeistertitel, den sie im Vorjahr in Tirol erringen konnten, verteidigen.