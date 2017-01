Seit April 2012 war Christopher Stricker als Chefkoch und ab April 2014 auch als Pächter im „Gasthof zur Alm“ in Oberegging tätig. Am 28. Dezember gab er dort allerdings seine „Abschiedsparty“.

Denn ab Jänner verstärkt der 27-jährige Ybbser, der zuvor auf der Ybbser Hengstberghütte und danach am „Haus am See“ in Ybbs als Chefkoch tätig war und mit seiner Familie in Ybbs lebt, das Küchenteam am Purgstaller Ramsauhof.

"Es gibt einige Interessenten"

Im „Gasthof zur Alm“ ist man indes auf Suche nach einem neuen Pächter. „Es gibt einige Interessenten, aber wir wollen uns das im Jänner in Ruhe anschauen“, erklärt Klaus Panhuber-Haas. Der St. Leonharder betreibt gemeinsam mit seiner Frau Gudrun Haas und Andreas Müller die „Ha & Ha Verwaltungs GmbH“, in dessen Eigentum der „Gasthof zur Alm“ ist. Gudrun Haas und Klaus Panhuber-Haas gehört auch das direkt an den Gasthof angrenzende „topmotel“.

Während der Pächtersuche wird der Gasthof für den Frühstücksbetrieb geöffnet sein. „Wir wollen die Mannschaft möglichst eins zu eins übernehmen und die Zeit bis 15. Jänner jetzt nutzen, auch einige Adaptierungen im Lokal vorzunehmen. Wir hoffen aber natürlich, dass wir so rasch als möglich den normalen Betrieb in gewohntem Umfang wieder aufnehmen können“, sagt Klaus Panhuber-Haas.