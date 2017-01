Der Mann wurde in Oberndorf an der Melk zwischen einem Hinterreifen des Traktors und der angehobenen, am Heck montierten hydraulischen Erdschaufel eingeklemmt, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

Der 39-Jährige hatte den Angaben zufolge vermutlich die Erdschaufel bedienen wollen, indem er nach vorne in das Führerhaus griff. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.