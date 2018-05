Die Sieder-Kapelle wurde neu errichtet. Ursprünglich wurde das Marterl in den 30er-Jahren am Schindlegger-Weg aufgestellt. Um die Pflege zu erleichtern wurde statt diesem Bildstock beim Haus Sieder in Wassen 1966 ein Marterl errichtet.

Nach der Straßenverlegung 1986 musste die Gedenkstelle erneut den Standort wechseln. Über die Jahrzehnte hat die Bausubstanz so stark gelitten, dass eine Renovierung nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre. So hat sich Franz Sieder entscheiden, eine neue Kapelle zu bauen. Nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit hat zu Christi Himmelfahrt Pfarrer Franz Dammerer die Kapelle eingeweiht.