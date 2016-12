Mit dieser Initiative soll bei Kindern die Freude am Skifahren wieder aufleben. Gemeinsam haben heute die Initiatoren das Festival vorgestellt.

"Interesse am Skisport steigern"

„Mit dem #Ötscher By School Festival wollen wir den Skisport in Schulen fördern und ein Bewusstsein für die Sicherheit am Schnee schaffen. Wir wollen das Interesse am Skisport steigern und die Vielfalt dieses Sports in den Vordergrund rücken“, so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte.

Mit dem Festival sollen nicht nur Skifahrer angesprochen werden, sondern auch Nichtskifahrer zurück zum Schnee und weiterführend vielleicht wieder zurück auf die Ski gebracht werden.

Die Snow Fun Academy bietet Skikurse ohne Langeweile für das #Ötscher By School Festival. Johannes Putz, Obmann und Ausbildungsleiter des NÖ Skilehrerverbandes: „Mit der Snow Fun Academy schaffen wir es, auch für die guten Skifahrer ein Angebot anzubieten und diese in unseren Gebieten zu halten. Die Inhalte dieser Initiative gehen bis in die Skilehrerausbildung hinein und werden eigens geschult und in den Unterricht eingebaut. Mit einem guten Angebot für bessere Skifahrer wird der Skiunterricht wieder an Image gewinnen.“

Über das #Ötscher By School Festival

„Unser Anliegen ist es, alle Kinder für Wintersport und Spaß im Schnee zu begeistern. Unser Angebot des #Ötscher By School Festivals richtet sich an alle Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Schulkindern einen spannenden und lustigen Tag im Schnee erleben möchten“, so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte.

„Mit diesem Festival möchten wir allen Schulkindern einen abwechslungsreichen Tag im Schnee ermöglichen. Denn: Bewegung in der frischen Bergluft tut gut und fördert die Gesundheit.“ Das Angebot des #Ötscher By School Festivals ist für Volksschulkinder sowie Schüler der Sekundarstufen I und II.

Gestaffelt nach Schultypen können Lehrer ein individuelles Klassenprogramm für einen Erlebnistag zusammenstellen.

Höchstgelegenstes Skigebiet Niederösterreichs