Niederösterreichs größtes Skiresort freut sich bereits jetzt über ein Gästeplus von 22 % gegenüber dem Vorjahr.

Rund 50.000 Gäste bis Jahresende

„Die FIS Snowboard Weltcuprennen sind ein super Abschluss für die Weihnachtsferien. Die erste Woche war sensationell, die zweite schwierig aufgrund des starken Windes. Jetzt aber finden unsere Gäste wieder optimale Verhältnisse vor“, so Rainer Rohregger, Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen.

Das deutliche Plus von 22 % in beiden Skigebieten bis zum Jahresende errechnet sich aus einem Plus am Hochkar von 15,2 % und in Lackenhof am Ötscher von 38,7 % an Gästeeintritten. In absoluten Zahlen konnte das Hochkar in der aktuellen Wintersaison bis zum 31.12.2017 rund 32.000 Gäste begrüßen und Lackenhof am Ötscher 17.000 Wintersportfreunde.