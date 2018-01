Viele junge Skihaserln waren am letzten Wochenende bei der Eröffnung des Sunny Kids Park am Fuße des Ötschers mit dabei. Wo neben dem 25 Meter langen Förderband nun auch ein 102 Meter langer Zauberteppich die fröhlichen Kids ganz komfortabel ins weiße Skivergnügen befördert. Auch an der Infrastruktur rund um das Kinderland werden laufend Verbesserungen vorgenommen.

Einweihung des neuen Zauberteppichs von Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, ÖSV Athlet Benjamin Karl, Landesrat Anton Erber, Bürgermeisterin Renate Gruber, Bezirkshauptmann Mag. Johann Seper | Ludwig Fahrnberger

„Der Nachwuchs ist uns am Ötscher sehr wichtig, und so war der Ausbau des Zauberteppichs eine Investition in die Zukunft,“ so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte. Unter anderem zeigt sich der Erfolg in der Nachwuchsförderung bei der Aktion Skikids des Sportlandes NÖ. Von den bis dato mehr als 9000 Kindern sind mehr als 90 Prozent dem Siksport in Form von Ski- oder Snowboardfahren treu geblieben.

Ein guter Grund für das Ötscherteam, hier auch in Zukunft einen Focus zu setzten und den Sunny Kids Park mit immer neuen Attraktionen für die Kleinen und deren Eltern zu einer fixen Einrichtung zu machen.