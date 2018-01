Der Wieselburger Stefan Steiner, seit Juni des Vorjahres gemeinsam mit der jetzigen Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger ÖVP-Generalsekretär, wird wieder strategischer Berater von Kanzler Kurz. Neuer ÖVP-Generalsekretär wird ab 25. Jänner der 45-jährige Wiener Karl Nehammer.

„Ich will wieder mehr Zeit für meine Familie haben. Das geht als Generalsekretär nicht. Da musst du sieben Tage die Woche unterwegs sein“, begründet der 39-jährige, dreifache Familienvater Stefan Steiner gegenüber der NÖN diesen Schritt. Außerdem müsse er ohnehin nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen.

Steiner wird künftig wieder direkt für den Kanzler arbeiten. „Ich werde strategischer Berater von Sebastian Kurz und vor allem im Hintergrund tätig sein. Dass passt derzeit sehr gut für mich. Denn damit kann ich auch mehr wieder mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringe und werde auch wieder öfter in Wieselburg unterwegs sein“, verrät Steiner der NÖN mit einem Lächeln im Rahmen der Wahlwebeveranstaltung „Musik und Politik“ von Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf am Freitagabend im Wieselburger Brauhaus.

: Musik & Politik im Wieselburger Brauhaus mit Wegbegleitern von Stephan Pernkopf, von links: Pfarrer Franz Dammerer, Ex-Teamkicker Anton Pfeffer, LH-Stellverterter Stephan Pernkopf, Gabi und Hannes Heindl sowie ÖVP-Generalsekretär Stefan Steiner.

Wieselburg Musik und Politik im Brauhaus . Das Brauhaus in Wieselburg von Gabi und Hannes Heindl platzte am Freitag aus allen Nähten. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf hatte zu einer besonderen Wahlwerbeveranstaltung in seiner Heimat Wieselburg geladen und weit mehr als 200 Besucher, Freunde und Weggefährten von Stephan Pernkopf waren gekommen. „Musik und Politik bei Brezn und Bier“ lautete das Motto der Veranstaltung – und die Musik stand an diesem Abend auch tatsächlich im Vordergrund. Neben der Stadtkapelle Wieselburg unter Kapellmeister Sepp Wippl, in der auch Stephan Pernkopf mehrere Stücke mitspielte, sorgten die Wieselburger Buam, Foast aus Steinakirchen und das „Stephan Pernkopf-Verandschafts-Ensemble“ die Tschechen für Stimmung. Auch Ex-Nationalteamkicker Toni Pfeffer war zu Gast und griff für Stephan Pernkopf zu seiner Knöpferlharmonika.

Seit 2003 ist Steiner in der Volkspartei beschäftigt. Zuerst in Niederösterreich, dann im Kabinett der Inneniminister Platter und Fekter, ehe er 2008 Leiter der politischen Abteilung der ÖVP wurde. Seite April 2011 ist der Jurist, der acht Jahre mit seinen Eltern in Istanbul verbrachte und dort auch maturierte, für Sebastian Kurz tätig. Zunächst als Kabinettschef von Kurz im Integrationsministerium. 2013 übersiedelte Steiner gemeinsam mit Kurz ins Außenministerium, schließlich wechselte er am 11. Juni 2017 in die Bundes-ÖVP und wurde neben Elisabeth Köstinger ÖVP-Generalsekretär. Stefan Steiner war dabei immer der Stratege hinter Sebastian Kurz – von der Kür von Kurz zum Parteichef, über das Wahlprogramm und bis hin zur Kanzlerschaft. Sebastian Kurz vertraut ihm blind, heißt es. So auch bei den Koalitionsverhandlungen, wo Steiner Mitglieder der Steuerungsgruppe war.