Der Lunzer Autor Philipp Hager veröffentlichte im Braumüller Verlag sein zehntes Buch „Wolkenjagd“. Mit der NÖN sprach er über diesen Meilenstein.

NÖN: Wolkenjagd ist Ihr zehntes Buch. Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass man nunmehr zehn Werke geschaffen hat?

Philipp Hager: Es fühlt sich gut an. Zehn Bücher sind für manche Schriftsteller ja bereits ihr Lebenswerk. Ich bin jetzt 35. Das hat schon eine entspannende Komponente, haha. Es ist auch eine schöne Bestätigung meines Weges. Vor fünfzehn Jahren, als ich angefangen habe zu schreiben, war es mein größter Traum, Schriftsteller zu sein. Es schien mir aber auch unglaublich, ein so hoch gestecktes Ziel, als wollte ich Astronaut werden. Und jetzt, zehn Bücher später, bei einem der größten Verlage Österreichs, besteht kein Zweifel mehr: Ich bin es geworden.

Welches Thema bearbeiten Sie in Wolkenjagd? Wie kam es zum Titel?

Hager: Das Thema ist Veränderung. Die Notwendigkeit von Veränderung, die Stolpersteine dabei wie auch ihre Schönheit. Der Titel stammt aus einem Gedicht von Friedrich Nietzsche, aus seinem „Lied an den Mistral“. Darin wird der Mistralwind als Wolkenjäger bezeichnet, der den Himmel klärt. Das schien mir passend: Helligkeit herbeiführen, reinen blauen Himmel herstellen, der Sonne Raum schaffen.

Was bedeutet für Sie persönlich Ihre Möglichkeit zur Kreativität?

Hager: Kreativität ist für mich Lebensnotwendigkeit. Ich atme, ich esse, ich schreibe. Keines davon kann auf Dauer fehlen.

Was hat Sie inspiriert?

Hager: Wenn ich in Buchhandlungen schmökere, finde ich viele Bücher, die Dinge in Frage stellen, die verneinen, kritisieren, sich gegen etwas stellen, sich gewissermaßen im Minusbereich abspielen. Was auch seine Berechtigung hat. Aber was fehlt und was ich mit diesem Roman erreichen wollte, war, wieder einmal ein umfassendes Ja zu formulieren: Ein Ja zum Individuum wie auch zur Gesellschaft, zu Politik sowie zur Kultur, zum Geist wie auch zum Körper. In vielen Bereichen findet eine zunehmende Polarisierung der Meinungen und Betrachtungsweisen statt, ein verbissenes Entweder-oder. Ich biete als Perspektive ein Sowohl-als-auch an, was meiner Erfahrung nach große Befreiung mit sich bringen kann.

Wie gestaltet sich der Prozess von der ersten Idee zum fertigen Buch?

Hager: Nach der ersten Idee kommt die Planungsphase, die ungefähr zwei bis drei Monate dauert. In einem Notizbuch werden Einfälle, Handlungsskizzen, Charaktere, Erinnerungen gesammelt, alles, was gefühlsmäßig zum neuen Buch gehört. Ich plane meistens die ersten zwei Kapitel, darüber hinaus aber nicht viel, das würde zu sehr einengen. Dann kommt irgendwann das erste Wort – und die Lawine beginnt zu rollen.