Seit Mai 2016 ist die Stadtgemeinde Scheibbs offizieller Besitzer des ehemaligen Hotel Hofmarcher. Um 260.000 Euro hat man das gesamte knapp 1.450 m große Areal samt angrenzendem ehemaligen Hudl-Haus mitten im Scheibbser Zentrum gekauft. Seit damals sucht man nach einem Investor.

Seit der Vorwoche gibt es eine neue Wendung in der langjährigen Causa Scheibbser Hotel. Die Top3 Bauplanungs GmbH arbeitet derzeit gemeinsam mit der Portal Gebäudeerrichtungs- und VerwertungsGmbH, der das unmittelbar an das Hotel angrenzende Scheibbser Geschäfts- und Bürohaus „Portal“ samt „kultur.portal“ gehört, intensiv an einer Projektentwicklung für das Hotel-Areal.

Der nächste Schritt ist ein Optionsvertrag für das ehemalige Hotel-Areal, der derzeit gerade in Ausarbeitung ist und in der Gemeinderatssitzung am 18. Mai beschlossen werden soll. „Geplant ist eine Weiterführung des Shopping-Areals im Erdgeschoß bis an die Bahnhofstraße sowie ein Hotel- und Gastronomiebetrieb. Im zweiten Obergeschoß sind Büroräume und Wohnungen vorgesehen, die zur Miete, aber auch zum Verkauf angeboten werden“, erklärte Martin Potzmader von Top3 im NÖN-Gespräch. Beim Hotelbetrieb rechnet man aktuell mit 30 bis 40 Betten.

"Für die Stadt Scheibbs wäre das das Beste, das uns passieren könnte" Bürgermeisterin Christine Dünwald

„Für die Stadt Scheibbs wäre das das Beste, das uns passieren könnte. Es ist hier eine Gruppe engagierter Leute an der Arbeit, zu der ich vollstes Vertrauen habe. Der angestrebte Mix trifft auch genau das, was wir uns als Gemeinde vorgestellt haben und auch genau die Wünsche der Scheibbser Bevölkerung erfüllen würde“, betont auch Bürgermeisterin Christine Dünwald (ÖVP), die sich vorab aber nicht zu früh freuen will.

„Es geht um einen Optionsvertrag. Die Gesellschaft hätte bis Ende September die Kaufoption auf das Areal. Sie kann diese ziehen, muss das allerdings nicht tun. Das muss uns immer bewusst sein. Es ist eine ernsthafte Absichtserklärung, hier ein konkretes Projekt zu entwickeln und umzusetzen. Aber es sind noch viele Frage abzuklären, vom rechtlichen Bereich, über die Gesellschafter selbst bis hin zu baubehördlichen und verkehrstechnischen Aspekten“, weiß Dünwald.

Kommt es zur Verwirklichung dieses Projekts, stünde Martin Potzmader am Ziel eines Weges, den er 2002 begonnen hat. Denn damals, unmittelbar angeknüpft an die Planungen für das „Portal“, zeichnete er die ersten Pläne für den Umbau des Scheibbser Hotels samt Anbindung an das Portal und Integration eines Stadtsaals. „Seit damals hat mich diese Idee nicht mehr losgelassen“, gesteht Potzmader.