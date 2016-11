Mit Awards und Auszeichnungen werden Doris und Josef Farthofer ja regelrecht überhäuft. Doch jüngst wurde dem Unternehmerpaar ein Award verliehen, der es so richtig stolz macht: der Award für Nachhaltigkeit, vergeben vom britischen Magazin „The Drinks Business“. „Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders: Sie honoriert nämlich, wie ich seit 20 Jahren denke und arbeite“, erklärt Josef Farthofer, der auch an der FH Wieselburg unterrichtet.

Unter 19 Einreichungen ausgewählt

Am Montag der Vorwoche fand die Preisverleihung in London statt. Unter 19 Einreichungen wurde die Destillerie Farthofer mit dem „The Drinks Business Sustainability Award 2016 für Spirits“ ausgezeichnet.

Wenn man die Liste an Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung der Farthofers liest, wundert der Preis auch nicht: Josef Farthofer kultiviert auf 45 Hektar Bio-Landwirtschaft selber Getreide für seine Brände, darunter viele geschützte Kultursorten. Auf elf Hektar baut er den Turbo-Energie-Lieferanten Miscanthus (Elefantengras) an, den er zum Heizen seiner Brennkessel verwendet – ein Hektar Miscanthus liefert so viel Energie wie 6.500 Liter Heizöl.

Die verbleibende Schlempe speisen die Farthofers ins öffentliche Energienetz in Öhling ein, als Füllmaterial für Kartons wird Altpapier und Verpackungsmaterial am Hof selbst geschreddert. Selbstredend fahren die Farthofers auch ein E-Lieferauto.