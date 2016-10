Das Töpperschloss in Neubruck bildete am Montagabend der Vorwoche den stilvollen Rahmen für die diesjährige Preisverleihung des Literaturwettbewerbes von Forum Land. Zum 14. Mal wurde dieser Wettbewerb mit Unterstützung der NÖN und der ORF-Sendung „Land und Leute“ heuer ausgeschrieben.

"Plattform für junge, unbekannte Autoren"

„Wir wollen jungen und nicht so bekannten Autoren eine Plattform bieten, sich zu bewähren und ihre Texte einem breiteren Publikum zugänglich machen“, erklärte Bauernbund-Direktorin und Obfrau von Forum Land Klaudia Tanner. Einzige Vorgabe: Der Bezug zum ländlichen Raum muss in den Texten gegeben sein. Tanner: „Wir wollen einen durchaus kritischen Spiegel über das Leben in den Dörfern des Landes vorgehalten bekommen.“

Zum bereits neunten Mal tagte die Jury unter dem Vorsitz von Polt-Autor Alfred Komarek. In der Jury waren unter anderem NÖN-Chefredakteur-Stellvertreter Thomas Jorda, Moderatorin Christina Meister oder Herbsttage Blindenmarkt-Intendant Michael Garschall.

„Entscheidung war so schwer wie noch nie, da das Thema ‚Fremd‘ kein Wohlfühlthema ist und eine enorme Bandbreite zulässt.“

Alfred Komarek

„Heuer war die Entscheidung für die Jury schwieriger als je zuvor“, betonte Komarek. Denn zum einen gab es mit 450 eingesandten Manuskripten – um gut 100 mehr als im Vorjahr – von 242 Autoren aus ganz Österreich und Deutschland einen neuen Teilnehmerrekord. Und zum anderen war das Thema „Fremd“ alles andere als ein „Wohlfühl-Thema“ und eines mit einer „enormen Bandbreite“, wie Komarek anmerkte.

Drei verdiente Sieger erhielten Scheck

Dennoch durften sich am Ende drei verdiente Sieger über einen Siegerscheck über jeweils 2.500 Euro freuen. Die Kategorie „Prosa“ entschied die Perchtoldsdorferin Karin Seidner mit ihrer Erzählung „Fremd.Artig“ für sich. Harald Vogl aus Amstetten durfte für sein Gedicht „hinter den städten“ den ersten Preis in der Kategorie „Lyrik“ entgegennehmen. „Newcomerin“ des Jahres ist die 19-jährige Jasmin Schmid aus Pottenstein. Mit ihrer Kurzgeschichte „Sichtbar wie der Wind“, die das Anderssein mit dem Krankheitsbild Autismus thematisiert, gewann sie in der Kategorie „Junge Autoren“.

Schauspieler Martin Gesslbauer trug bei der Preisverleihung die Siegerwerke vor. Diese sowie weitere 36 ausgewählte Einreichungen sind in dem Anthologie „Fremd“ des Österreichischen Agrarverlags abgedruckt. Übrigens: Für eine exquisite musikalische Umrahmung der Preisverleihung sorgte der Scheibbser Franz Schaufler auf seiner Steirischen Harmonika.