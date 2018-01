Die kulturfreundlichesten Gemeinden in Niederösterreich sind:

St. Peter in der Au (Amstetten), Altenmarkt an der Triesting (Baden), Hainburg an der Donau (Bruck an der Leitha), die Stadt Gänserndorf (Bezirk Gänserndorf), Litschau (Gmünd), Retz (Hollabrunn), Röschitz (Horn), Sierndorf (Korneuburg), Langenlois (Krems), die Stadt Lilienfeld (Bezirk Lilienfeld), Ybbs an der Donau (Melk), Poysdorf (Mistelbach), die Stadt Mödling (Bezirk Mödling), Pitten (Neunkirchen), Reinsberg (Scheibbs), Rabenstein an der Pielach (St. Pölten Land), Klosterneuburg (Tulln), die Stadt Waidhofen an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya), Lichtenwörth (Wiener Neustadt) und die Stadt Zwettl (Bezirk Zwettl). Ein Sonderpreis ging zudem an Waidhofen an der Ybbs.