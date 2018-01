Die Gemeinde Steinakirchen am Forst durfte sich in der letzten Woche über zwei besondere Auszeichnungen des Landes Niederösterreich freuen: Zum einen wurde sie am vergangenen Donnerstag im Rahmen des Projektwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung für das Projekt „Erlauftaler Regionalmarkt“ mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Dorf- und Stadtökonomie“ ausgezeichnet. Am selben Tag erfolgte dann auch noch die Kür zum Bezirkssieger in der NÖ Photovoltaik-Liga 2017 der Energie- und Umweltagentur NÖ.

68 Projekte waren im Zuge des Projektwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung eingereicht worden, davon wurden 26 Finalisten und schließlich neun Sieger ermittelt, denen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Donnerstag Preise überreichte. Der Erlauftaler Regionalmarkt belegte in der Größenordnung Stadt/Gemeinde von insgesamt sieben Einreichungen den zweiten Platz nach dem Hanfdorf in Reingers.

Photovoltaik-Meister im Bezirk Scheibbs

Bei der Photovoltaik-Liga 2017, ebenfalls ein Landesprojekt, reichte es dann sogar zum ersten Platz im Bezirk Scheibbs. Mit einem Zuwachs von rund 30 Watt Photovoltaik-Leistung je Einwohner innerhalb eines Jahres qualifizierte sich die Marktgemeinde für den Bezirksmeistertitel, gefolgt von Randegg und Wieselburg.

Gesamt wurden 2017 in Niederösterreich bereits drei Mal mehr Haushalte mit Strom von Photovoltaik-Anlagen versorgt als noch vor fünf Jahren.