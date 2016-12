Puchenstuben

Es sei ein „großer Vertrauensbeweis“ für ihn und seine bisherige Arbeit im Unternehmen, kommentierte Christian Kogler die Berufung zum Geschäftsführer der Firma SLC-Asylcare.

Chef von rund 120 Mitarbeitern

Der Firmeninhaber und bisherige Geschäftsführer, Herbert Eder, der in über zehnjähriger Tätigkeit operative und strategische Erfahrung im Asylwesen aufgebaut hat, legt seinen Fokus zukünftig auf die Beratung von Länder- und Bundesstellen.

Kogler, bei SLC ursprünglich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wurde bald zum Prokuristen ernannt. Ab sofort ist er nun Chef von rund 120 Mitarbeitern und übernimmt damit eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit.

Fast 16 Jahre Bürgermeister

„Ich freue mich sehr, diese Aufgabe in unserem großen Betrieb übernehmen zu dürfen“, sagte Christian Kogler am NÖN-Telefon. Durch die derzeit stark rückläufigen Flüchtlingszahlen würden sich die Anforderungen an die Firma stark verändern. „Auf diese geänderten Rahmenbedingungen gilt es nun richtig zu reagieren, das wird eine große Herausforderung!“

Cristian Kogler war fast 16 Jahre lang Bürgermeister. Seit heuer arbeitet er für SLC-Asylcare.