Am Sonntagabend kam ein 26-jähriger Biker aus Gmünd auf der Bundesstraße 28 bei Wastl am Wald auf der Fahrt Richtung Scheibbs nach einem riskanten Überholmanöver in einer starken Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum.

Der zuvor überholte Autolenker leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.