AK und ÖGB Niederösterreich-Mitglieder trotzten den tief winterlichen Wetterbedingungen und besuchten gemeinsam mit ihren Familien das vielfältige Freizeitangebot am Turmkogel. Neben kostenlosen Liftkarten freuten sich die Pistenfans vor allem über die 40 km Langlauferlebnisloipe. Eine Kinderrennstrecke, Kinder-Skidoos und ein Kinderland haben bei den kleinen BesucherInnen keine Langeweile aufkommen lassen. Radio Arabella sorgte den ganzen Tag über für musikalische Unterhaltung.

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser freut sich über die zahlreichen BesucherInnen beim Wintersporttag. Im Bild v.l.n.r.: ÖGB-Regionalsekretär Helmut Novak, von der AK Niederösterreich Direktor Mag. Joachim Preiß, Manuela Novak, Bürgermeisterin Gem. Puchenstuben Petra Jani, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser, AK Niederösterreich-Bezirksstellenleiter Helmut Wieser und Gustav Lenzki (AK Niederösterreich). | Wolfgang Prinz Photography

„AK und ÖGB bewegen Niederösterreich - das sagen wir nicht nur, wir tun es auch. Der Wintersporttag in Puchenstuben hat eindrucksvoll bewiesen, dass wir für die Familien ein verlässlicher und kompetenter Partner in der Arbeitswelt und in der Freizeit gleichermaßen sind. Die vielen strahlenden Gesichter und die perfekte Organisation machen so ein Event zu einem echten Highlight“, freut sich AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser als Gastgeber über die vielen BesucherInnen. Abgeschlossen wurde der diesjährige Wintersporttag mit einem großen Gewinnspiel, bei dem Wieser wertvolle Preise an die GewinnerInnen persönlich übergab.