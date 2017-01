Seit mehr als 40 Jahren ist es für die Feuerwehr-Taucher der Tauchgruppe West Tradition, am Neujahrstag ein Schwimmtraining abzuhalten.

Vier Grad Wassertemperatur

Heuer fand das Neujahrsschwimmen in der Erlaufschlucht bei strahlendem Sonnenschein, aber sehr tiefen Temperaturen statt. Es hatte minus zwei Grad und auch die Wassertemperatur betrug nur vier Grad plus. Gut ausgerüstet wagten sich die 22 erfahrenen Feuerwehrmänner in die Fluten.

Mit dabei waren auch der Landeskommandant des Tauchdienstes, Friedrich Brandstetter, und dessen Verwalter Richard Berger. Für die Einsatztaucher, die in einem Jahr bis zu 30 Trainingseinheiten abhalten, ist das Neujahrsschwimmen eine wichtige Übung: Schließlich müssen sie zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie bei jeder Witterung ihre Leistungen im, am und unter Wasser abrufen können.

Im Jahr 2016 hatte die Tauchgruppe West zahlreiche Einsätze durchzuführen. Dazu zählten eine Pkw-Bergung aus dem Donauzubringer bei Freyenstein, die Bergung eines Traktors aus der Donau bei Ybbs und auch mehrere Personensuchen. Spektakulär gestaltete sich ein Einsatz, bei dem ein verunglücktes Baufahrzeug aus dem Ennskanal gezogen wurde.