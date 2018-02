Seit 2010 hatte Elisabeth Rinner die Purgstaller Grünen im Gemeinderat vertreten, mit Ende 2017 schied sie auf eigenen Wunsch als Mandatarin aus.

Rinners Nachfolge im Gemeinderat tritt Heinz Proksch an, der in der nächsten Gemeinderatssitzung vereidigt werden wird. Dem zweifachen Vater liegen besonders Umweltschutz-Themen am Herzen: „Umweltschutz und Nachhaltigkeit sollten im Vordergrund jeder Politik stehen, wenn wir unsere Welt heil an unsere Kinder weitergeben wollen.“

Das zweite Hauptanliegen des 56-jährigen Grünen-Mandatars: „Es ist Zeit, dass wir Parteigeplänkel jeder Art bekämpfen und auf die Stimmen aller Purgstaller hören!“