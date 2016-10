Seit sich die Erlaufschlucht zum Besucher-Magneten in Purgstall entwickelt hat, werden immer wieder Beschwerden über zunehmende Verschmutzung des Naturjuwels laut.

So etwa von Christian Streinacher, einem regelmäßigen Besucher der Erlaufschlucht, der bereits in einigen Mails an die Gemeinde die Aufstellung von mehr Mistkübeln entlang der Wanderwege gefordert hat und aus diesem Grund auch die NÖN kontaktierte.

„Wir haben uns bewusst entschieden, in der Erlaufschlucht nur drei Mülltrennsysteme aufzustellen und nicht bei jedem Rastplatz einen Mistkübel“, erklärt Gemeindeamtsleiter Franz Haugensteiner auf NÖN-Nachfrage. „Das ist keinesfalls Resultat einer übertriebenen Sparpolitik, wie uns vorgeworfen wird. Die Besucher sind gefordert, auf die Natur Rücksicht zu nehmen und ihren Müll an den dafür vorgesehenen Stellen zu entsorgen.“

"Können nur an drei Stellen zufahren und Müll entsorgen"

Schon die Entleerung von Mistkübeln und die Entsorgung des Mülls im Naturdenkmal seien ein logistisches Problem: „Wir können nur an drei Stellen zufahren. Wie sollten wir dann jeden Tag den Inhalt von 20 Mistkübeln entsorgen?“

Ein Bauhof-Mitarbeiter, erläutert Haugensteiner, kontrolliere regelmäßig die Erlaufschlucht auf Verschmutzungen, nach Hochwässern gebe es sogar Feuerwehreinsätze, um angeschwemmten Müll zu entfernen. Letztlich sei jedoch die Eigenverantwortung der Besucher gefragt: „Wer sich in der Natur aufhält, trägt dafür Verantwortung, sie intakt zu erhalten.“