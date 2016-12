Im Schaufenster des ehemaligen NÖN-Büros in der Purgstaller Pöchlarner Straße entsteht derzeit ein „Haus“ aus hölzernen Bausteinen. Die Holzklötze sind für eine Spende von 5 Euro, mit der die Spender zur Finanzierung des Projekts „Purgstaller Tagesbetreuungszentrum“ beitragen, erhältlich.

Entlastung für pflegende Angehörige

Schon seit einiger Zeit war Rosemarie Piber, der Obfrau des Vereins „Purgstaller Tagesbetreuungszentrum“ eine Einrichtung zur Entlastung, Beratung und Unterstützung pflegender Angehöriger ein Anliegen gewesen. Im Rahmen der Stadterneuerung entstanden im Arbeitskreis Generationen und Soziales bald konkrete Pläne für ein Tagesbetreuungszentrum, die nun, nach Gesprächen mit den zuständigen Abteilungen des Landes NÖ, in die Tat umgesetzt werden können.

„Der Umbau des Lokals in der Pöchlarnerstraße kann beginnen. Die Besitzerin, Sissy Blecha, wird die Sannierungsarbeiten an ihrem Haus den Erfordernissen entsprechend durchführen lassen und auch finanzieren“, kündigt Rosemarie Piber an. Die Gemeinde habe die Vorfinanzierung des Inventars beschlossen, für die um Förderung im Rahmen der Stadterneuerung angesucht werden könne.

Der nicht geförderte Betrag muss, ebenso wie die laufenden Kosten, vom Verein selbst bezahlt werden. Dazu hat dieser eine Spendenaktion ins Leben gerufen, mit der Sponsoren helfen können, den Plan vom Tagesbetreuungszentrum möglichst schnell Wirklichkeit werden zu lassen.

Um fünf Euro können Bausteine bei der Obfrau und den Vereinsmitgliedern, auf dem Gemeindeamt, bei der Purgstaller Filiale der Sparkasse und beim Seniorenbund-Stand auf dem Adventmarkt erworben werden. „Im Schaufenster des zukünftigen Tagesbetreuungszentrums können die Menschen dann sehen, wie unser Haus dank ihrer Spende wächst“, sagt Rosemarie Piber. Voraussichtlicher Eröffnungstermin ist im März 2017.

Beschäftigungsangebot und Gemeinsamkeit

„Es war eine riesige Freude, zu hören, dass unser Projekt realisiert wird. Jetzt, wo der Standort feststeht, können wir endlich Nägel mit Köpfen machen“, freut sich die Obfrau des Vereins „Purgstaller Tagesbetreuungszentrum“. Dass starke Nachfrage nach einem Tagesbetreuungszentrum bestehe, habe das Ergebnis einer Fragebogenaktion im Rahmen der Stadterneuerung im vergangenen Jahr bewiesen.

„Wir wollen das Betreuungsangebot für die älteren Menschen von Purgstall sowie den umliegenden Gemeinden erhöhen“, hebt Rosemarie Piber hervor. In familiärer Atmosphäre könnten die Senioren den Tag in Gemeinschaft verbringen, durch ein individuelles Beschäftigungsangebot ihre Ressourcen fördern und dadurch Körper und Geist trainieren. „Tagsüber Teil der Gesellschaft sein und abends wieder ins eigene Heim zurückkehren, das erhöht die Lebensqualität enorm.“

Das fachlich ausgebildete Personal garantiere qualitätsgesicherte Betreuung, die medizinisch notwendige Versorgung während des Aufenthalts sowie die Beratung der Angehörigen rund um das Thema Pflege. Informationen über Angebot und Kosten sowie Voranmeldungen jeweils montags nach telefonischer Vereinbarung bei Rosemarie Piber unter 0650/3041651.