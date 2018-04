Unbekannte griffen in Geldlade von Trafik .

In einer Trafik in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) haben Mittwochmittag zwei vorerst unbekannte Täter in die Geldlade gegriffen. Sie entkamen zu Fuß mit ihrer Beute, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit.