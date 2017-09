Es galt als ein Vorzeigeprojekt der Stadterneuerung, doch das Seniorentageszentrum ist Geschichte. Rosemarie Piber, Obfrau des gleichnamigen Vereins, ist enttäuscht.

NÖN: Seit wann gab es das Projekt Seniorentagesbetreuungszentrum Purgstall?

Piber: Seit Beginn des Stadterneuerungsprozesses in Purgstall. Unser Betreuer Daniel Brüll hat uns von Anfang begleitet und bestärkt. Wir haben einen Businessplan erstellt, ein Geschäftslokal gesucht und gefunden, Umbaupläne gemacht. Es sah alles sehr gut aus.

Woran ist das Projekt dann doch gescheitert?

Das Pflegekonzept und die geplanten baulichen Maßnahmen sind zwar bewilligt worden, aber uns wurde gesagt, dass das Projekt im Rahmen der Stadterneuerung nicht finanziert werden kann. So ist es der Gemeinde nicht möglich, uns die im Gemeinderat bereits beschlossene Unterstützung zu geben. Das wären eine Summe von 50.000 Euro für Pflegeinventar und eine jährliche Ausfallshaftung von jeweils 30.000 Euro über drei Jahre gewesen.

Wissen Sie, warum das Projekt aus der Stadterneuerung genommen wurde?

Nein. Ein Grund wurde nicht genannt. Ich nehme an, dass man es als insgesamt zu teuer eingestuft hat. Wir haben aber ausgerechnet, dass das Betreuungszentrum mit einer 85-prozentigen Auslastung nach vier Jahren kostendeckend gewesen wäre. Und die finanzielle Starthilfe hätten wir der Gemeinde dann zurückgezahlt.

Warum waren Sie so sicher, dass das Zentrum so gut laufen würde?

Bedarf an Tagesbetreuungsplätzen ist uns sowohl von der Bevölkerung als auch von diversen Pflegeinstitutionen, Hausärzten und dem Landesklinikum Scheibbs bestätigt worden. Ich werde auch jetzt immer wieder von Leuten angesprochen, wann wir denn nun eröffnen. Daher tut es uns umso mehr leid, dass die Politik keine Lösung gefunden hat.

Wie fühlen Sie sich jetzt?

Total im Stich gelassen. Meine Kolleginnen und ich können die Vorgehensweisen des Landes Niederösterreich, aber auch der Gemeindeverantwortlichen, nicht nachvollziehen. Nachdem klar war, dass das Seniorentageszentrum nicht auf die geplante Art finanziert werden kann, hat man uns in Aussicht gestellt, dass nach einer anderen Lösung gesucht werde. Wir haben immer wieder nachgefragt, aber immer weniger Engagement erkennen können.

Wie geht es jetzt mit Ihnen persönlich weiter?

Ich hatte meinen Job gekündigt, weil ich sicher war, dass wir im April eröffnen würden. Jetzt muss ich mich neu orientieren. Ich habe zwei Jahre Energie in das Projekt gesteckt, es war mir wirklich ein Herzensanliegen. Und ich war mir sicher, dass großer Bedarf besteht und es gut funktionieren würde.

Könnten Sie sich vorstellen, woanders neu anzufangen?

Ich werde gern meine beruflichen Fähigkeiten in diese Richtung einbringen, aber noch einmal selber von Anfang an so etwas starten, das kann ich nicht mehr. Ich habe die Energie nicht mehr.

Was möchten Sie denen sagen, die Sie unterstützt haben?

Es ist mir ein Anliegen, mich bei den vielen Spendern zu bedanken. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Aber wenn es zur Vereinsauflösung kommt, werden wir die Spenden einem wohltätigen Zweck zuführen. Es tut mir leid, dass so viele Menschen jetzt enttäuscht sind.