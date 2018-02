Böses Erwachen für die Familie Pruckner aus Randegg in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zwei Einbrecher hatten sich durch die Eingangsschiebetür gegen 2.30 Uhr morgens Zutritt zum Verkaufsraum des Landmaschinenhändlers verschafft. Während der eine Täter draußen vor dem Geschäft „Schmiere“ stand, sammelte der andere Motorsägen, Bohrhammer, Bohrmaschinen und Winkelschleifer zusammen und stapelte sie abholbereit an zwei verschiedenen Standorten zwischen Tür und dem in rund 100 Meter Entfernung geparktem Fluchtauto. Doch die beiden Täter wurden bei ihrem Einbruch gestört.

„Mein Mann ist in der Nacht munter geworden, weil er ein Geräusch gehört hatte. Eigentlich hatten wir unseren Sohn erwartet, der von einem Skirennen gegen 3 Uhr morgens nach Hause kommen sollte. Doch stattdessen hörten wir die Geräusche unten im Geschäftslokal“, schildert Firmenchefin Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Erika Pruckner die Szenen gegenüber der NÖN.

Ihr Mann Engelbert Pruckner hat daraufhin sofort das Licht aufgedreht und nach aus dem Fenster geschaut. Das dürfte die beiden Einbrecher vertrieben haben. Sie ergriffen die Flucht in ihrem in rund 100 Meter Entfernung abgestelltem dunkelblauen Ford Focus (Baujahr 1999) mit rumänischen Kennzeichen CT-12CN (Region Constanta). Allerdings hatten sie schon acht Motorsägen, einen Bohrhammer im Auto verstaut und Bargeld gestohlen und damit doch einiges an Beute gemacht. „Uns ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden inklusive dem Sachschaden der aufgezwängten Tür“, erklärt Erika Pruckner. Zwei Motorsägen und acht weitere Geräte (Winkelschleifer, Bohrhammer, Bohrmaschine usw.) sind am Firmengelände an zwei verschiedenen Standorten zum Fluchtauto stehen geblieben.

Die installierten Videokameras haben den Einbruch und die Flucht aufgezeichnet. Die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Gresten bitten jetzt um Hinweise, ob jemand der dunkelblaue Ford Focus mit rumänischen Kennzeichen aufgefallen ist und warnen zugleich, wenn ihn wer sieht, sofort die nächste Polizeidienststelle zu verständigen.

PI Gresten: 059133 3153