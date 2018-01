Einen Tag vor den „Heiligen Drei Königen“ haben die Ötscherteufeln in Gaming das Sagen: In der letzten Rauhnacht zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, am Freitag, 5. Jänner, organisiert die Perchtengruppe ab 18 Uhr zum dritten Mal den „Rauhnachtslauf“ am Umberg in Gaming. Das Spektakel bereiten über 30 Helfer seit mehreren Wochen vor. Mit rund 250 Perchten aus ganz Österreich wird der Umberg zum Ort des Spektakels.

Heuer legen sich die „Ötscherteufeln“ rund um Obmann Hermann Reiter ganz besonders ins Zeug. Denn: „Wir feiern beim Rauhnachtslauf unser 20-jähriges Vereinsjubiläum“, erklärt Hermann Reiter stolz.

2014 hatte sich die Brauchtumsgruppe, die jährlich bei rund zehn bis zwölf Perchtenläufen teilnimmt, erstmals über die Organisation eines eigenen Perchtenlaufs getraut. Der Mut machte sich bezahlt, weit mehr als tausend Besucher strömten auf den Umberg.

„Wir tun nichts“: Ein Erlebnis für die Familie

„Unser Rauhnachtslauf soll ein Erlebnis für die ganze Familie werden. Wir selbst nennen uns oft spaßeshalber Kuschelperchten. Wir tun ja nichts“, berichtet der Obmann. Im Gaminger Ortszentrum beziehungsweise bei der Kartause gibt es zwei Parkplätze. Zum Umberg wird ein Shuttle-Dienst eingerichtet. „Wir als Ötscherteufeln werden den Rauhnachtslauf eröffnen. Auch wird es wieder einen eigenen Showblock geben“, verrät.

Start des Perchtenspektakels wird um 18 Uhr direkt am Umberg bei der Kreuzung neben dem ehemaligen Alzingerhaus sein, anschließend laufen die Perchten mit mystischer musikalischer Begleitung über den Freibadparkplatz. Eingeläutet wird das Ganze mit einem Feuerwerk. Ab 16 Uhr gibt es bereits in sechs Hütten Schmankerln und heiße Getränke wie Glühmost, Kakao oder Tee.

Für die Sicherheit von Gruppen sowie Besuchern ist mit Feuerlöschern an der Strecke gesorgt. Jede Gruppe hat zudem ihren eigenen Ordner. „Da hat sich heuer nichts geändert. Die Sicherheitsvorkehrungen haben wir schon immer so gehandhabt und damit bislang noch nie Probleme gehabt. Das wird hoffentlich auch künftig so bleiben“, erklärt Hermann Reiter

Der Rauhnachtslauf wird schließlich mit einer feurigen Aftershowparty im Haus der Begegnung ausklingen.