Dort geht am Samstag und Sonntag (täglich von 10 bis 17 Uhr) das Kultur.Handwerks.Fest „Oafoch kema & doa“ über die Bühne.

“Oafoch kema & doa” ist ein Fest für die ganze Familie. Ein Fest, an dem das alte Handwerk wieder auflebt und dessen Motto auch gleich Programm ist. Und so kann am Muttertagswochenende Jung und Alt zur “Burgarena Reinsberg” hinaufwandern.

Es erwartet die ganze Familie ein zweitägiges Fest, an dem gedrechselt wird, Körbe geflochten werden, gedangelt wird oder getöpfert wird – natürlich darf auch der kulinarische und der musikalische Teil nicht fehlen! Ein perfekter Familienausflug!