Die Idee eines Dorfzentrums schwebt schon lange über der Gemeinde Reinsberg. 2013 hatte es dazu auch ein eigenes Bürgerbeteiligungsmodell gegeben. Am Ende stand das Vorhaben Dorfzentrum am Tableaut, das den Abriss des alten Musikheimes samt Neubau eines Kulturzentrums sowie den Umbau des Daurer-Areals und des Gemeindeamtes zu einem Wohnbaukomplex inklusive neuem Kindergarten und neuem Gemeindeamt vorsah.

Doch seit damals spießte es bei der Finanzierung. Der ursprüngliche Plan, einen Wohnbauträger zu finden, der das Gesamtprojekt vorfinanziert, konnte nicht realisiert werden. 2016 wurde nun intensiv verhandelt. Bürgermeister Franz Faschingleitner und Vizebürgermeister Christian Vogelauer (beide ÖVP) pilgerten zig Mal nach St. Pölten. Ein Gespräch jagte das andere. „Wir haben alles durchgemacht. Das Projekt war fast schon gestorben, doch in der letzten Runde gab es den Durchbruch und grünes Licht vonseiten des Landes“, freute sich Bürgermeister Franz Faschingleitner.

Teil eins mit Baukosten von 2,6 Millionen Euro

In der letzten Sitzung des Jahres 2016 gab nun auch der Gemeinderat einstimmig seinen Sanktus zum Projekt, das nun in zwei Bauabschnitten abgewickelt werden soll. Teil eins ist der Abriss des alten Musikheims und der Neubau eines Veranstaltungszentrums um insgesamt 2,6 Millionen Euro. Die Kosten werden gedrittelt: Ein Drittel bringt die Gemeinde an Eigenleistungen ein, ein Drittel durch ein Darlehen und ein Drittel fördert das Land.

Mit der Planung – vom Vorentwurf bis hin zur Ausführungsplanung – wurde am Dienstag der Purgstaller Architekt Walter Brandhofer beauftragt, der schon in der Entwicklungsphase aktiv mitgewirkt hatte. Geplant sind ein zweigeschoßiges Gebäude mit Veranstaltungssaal für bis zu 250 Personen (bestuhlt), Foyer, Gastroeinheit und Nebenräumen im Erdgeschoß sowie Proberäumen für Musikverein, Chor und Musikschule im Obergeschoß. „Es soll ein Gebäude werden, das alle Vereine unseres Kulturdorfs nutzen können. Auch das Gasthaus Stadler hat so die Möglichkeit, wieder größere Festlichkeiten durchzuführen“, weiß Bürgermeister Faschingleitner.

„Alleine schaffen wir nicht alles. Ein Projekt dieser Dimension übersteigt unsere Möglichkeiten. Aber es ist ein Zukunftsprojekt für unser Dorf.“

Franz Faschingleitner, Bürgermeister

Der Baustart soll 2017 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant. Parallel dazu wird an der Finanzierung und Realisierung des zweiten Bauabschnittes gearbeitet, der „zeitnah“ umgesetzt werden soll. „Es gibt hier schon Vorverträge mit der Lebenshilfe und einigen Gewerbetreibenden sowie unserem G’schäft, genauso wie Interessenten für die Wohnungen und die Förderungsgenehmigung vom Gestaltungsbeirat für diese“, weiß Vogelauer.

Die Gemeinde hofft jetzt auf einen Wohnbauträger, der dieses Projekt vorfinanziert. Denn „als kleine Gemeinde übersteigt ein Gesamtprojekt dieser Dimension unsere Möglichkeiten. Dennoch ist es ein Zukunftsprojekt für unser Dorf. Davon sind wir alle überzeugt“, betont Faschingleitner.