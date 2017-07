Fast ganz Reinsberg war am Sonntag auf den Beinen, um den Blasmusikkapellen des Bezirks einen tollen Rahmen für das diesjährige Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung zu bieten. 16 Balsmusikkapellen - 14 davon aus dem Bezirk plus zwei Gastkapellen – stellten sich der dreiköpfigen Jury.

Insgesamt gab es in der Stufe E sechs ausgezeichnete und zwei sehr gute Erfolge. In der Stufe D vier ausgezeichnete und drei sehr gute Erfolge und in der Stufe C einen sehr guten Erfolg. Die höchste Punkteanzahl in der Stufe E erreichte mit 96 von 100 möglichen Punkten der Musikverein Randegg mit Stabführer Friedrich Schagerl und Kapellmeister Gehard Kößl.

Mehr zur Marschmusikbewertung inklusive der gesamten Wertung aller Kapellen in der aktuellen Printausgabe der Erlauftaler NÖN.