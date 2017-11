Lokalaugenschein am Sonntagvormittag beim Musikheim in Reinsberg – oder besser gesagt, bei der Hülle des 1970 errichteten Gebäudes. Denn mehr steht dort nicht mehr. „Wir haben unser Musikheim in den letzten Wochen ausgeräumt. Danach konnten sich die Musikerkollegen alles Verwertbare holen, ehe jetzt am Montag die Bagger der Firma Fallmann ihre Arbeit beginnen“, schildert Musikvereinsobmann Hannes Wolmersdorfer.

Kulturhaus soll 2019 fertiggestellt werden

Nun startet eine neue Ära. Die Gemeinde Reinsberg übernimmt das Areal vom Musikverein und errichtet hier um 2,6 Millionen Euro das Kulturhaus. Der Spatenstich erfolgt am 17. Dezember im Rahmen von Weihnachten im Dorf. Bis August 2018 soll der Rohbau stehen, bis Herbst 2019 soll das Projekt vollendet sein. Die Baumeisterarbeiten sollen in der Gemeinderatssitzung am 12. Dezember vergeben werden.

Welche Räumlichkeiten das Kulturhaus genau enthalten soll und welche Pläne die Gemeinde Reinsberg für die Ortsentwicklung noch hat, steht in der aktuellen Printausgabe der Erlauftaler NÖN

Eplinger