Was wäre, wenn... eine berühmte Geschichte wie die von Mozarts Zauberflöte einmal anders verläuft? Wenn der coole Papageno und nicht der mutige Prinz Tamino Prinzessin Pamina rettet? Das Publikum bei „Rettet Pamina!“ auf der Burgarena Reinsberg darf an wichtigen Punkten der Handlung mitentscheiden, in welche Richtung es geht.

Die Idee zur Oper zum Mitmachen stammt von Opernregisseurin Katharina Bernreiter, die das Künstlerkollektiv „Oper rund um“ gegründet hat. Zweimal waren die Künstler bereits mit der Kinderoper „Hänsel und Gretel“ zu Gast in Reinsberg, heuer zeigen sie erstmals „Die Zauberflöte“. Dass die Handlung sich nach den Wünschen der Zuschauer richtet, verlangt von Sängern und Orchester viel Spontaneität.

Auch das Bühnenbild in Form eines Märchenbuchs zum Blättern ist eine Besonderheit des Stücks und lässt variable Versionen zu. „Die Kinder genießen ihre Macht, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, fiebern richtig mit und ergreifen oft Partei für eine Seite. Wenn man das Stück zweimal sieht, kann es sein, dass man zwei sehr verschiedene Versionen erlebt“, weiß Bernreitner.