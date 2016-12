Burgarena-Projektleiter Ernst Gerstl und Vereinsobmann-Stellvertreter Peter Teufel haben gut lachen. Das Burgarena-Jahr 2016 verlief überaus zufriedenstellend. „Wir konnten heuer wieder rund 12.000 Besucher bei unseren Veranstaltungen begrüßen. Das sind zwar etwas weniger als im Vorjahr, allerdings hatten wir damals das Seer-Open-Air-Doppel, das uns natürlich nach vorne gepusht hat“, schildert Ernst Gerstl im NÖN-Gespräch.

Kinderprogramm kam sehr gut an

Doch nicht nur von den Zuschauer-Zahlen, sondern auch von der finanziellen Seite her sei 2016 ein erfolgreiches Jahr für den Burgarena-Verein gewesen, unterstreicht Peter Teufel. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn es so weitergeht, können wir optimistisch nach vorne blicken“, ist Teufel überzeugt.

Er freut sich besonders, dass das Kinderprogramm „Burgzauber“ entsprechend eingeschlagen hat. Mit ein Grund, hier 2017 noch zwei Veranstaltungen mehr zu machen. So gibt es am 24. Mai ein Konzert der Jugendchöre und am 28. Mai einen Kinder-Zaubernachmittag mit Magic Leo.

„Seer“-Open Air als Zugpferd

Als Zugpferd im Programm soll einmal mehr das „Seer“-Open Air herhalten. Dieses findet heuer am Samstag, 17. Juni, statt – exakt am Geburtstag von Seer-Sängerin Sabine Holzinger. „Nachdem 2017 kein Grundlsee-Open Air und auch kein Open Air in Hollenstein geplant sind, rechne ich damit, dass dieses Konzert auf der Burgarena wieder ausverkauft sein wird. Denn die Seer haben viele Fans in der Region und sind live ein Genuss“, weiß Gerstl.

Neu im Programm ist ein Open Air von Saso Avsenik und seinen Oberkrainern – am Tag vor dem Bezirksmusikfest, das 2017 ebenfalls in Reinsberg stattfinden wird. Nach einjähriger Pause gibt es auch wieder Kabarett auf der Burgarena: Walter Kammerhofer gibt am 28. Juli sein Programm „Geh schleich di!“ zum Besten.

Ritter Rüdiger-Musical fix im Programm

Fix im Programm ist im Sommer das Ritter Rüdiger-Musical. Heuer steht Teil 2 „In der Sternengrotte“ am Programm. Noch mit einem Fragezeichen versehen ist die Opernaufführung. „Hier sind noch nicht alle Details geklärt. Wenn es eine Oper gibt, wird heuer am 14. und 15. Juli Rigoletto von Giuseppe Verdi gespielt“, weiß Gerstl.

Übrigens: Für manche Veranstaltungen gibt es bis 31. Dezember einen Frühbucherbonus.