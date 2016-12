Weihnachtsfeier bei ZKW Wieselburg .

ZKW ist in den internationalen Märkten als Anbieter von Premium Lichtsystemen, Elektrik sowie Elektronikmodulen für Kraftfahrzeuge anerkannt. Am vergangenen Samstagabend stellten die Mitarbeiter des Wieselburger Stammwerks aber auch unter Beweis, dass sie so richtig feiern können.