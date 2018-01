Nach 43 Jahren in der Gemeindepolitik zieht sich Franz Sturmlechner zurück. Der Oberndorfer Bürgermeister sprach mit der NÖN über seine Anfänge und die Veränderung in der Gemeinde.

NÖN: Ende Jänner legen Sie Ihr Amt zurück. Gehen wir zurück zum Anfang. Wie sind Sie zur Politik gekommen?

Franz Sturmlechner: Im Jahr 1975 bin ich als Jugendgemeinderat mit 22 Jahren in den Gemeinderat gekommen. Das war damals eine Neuheit, weil selten jemand so junger in der Gemeindepolitik tätig war. Acht Jahre später wurde ich Finanzreferent und zwanzig Jahre nachdem ich politisch aktiv geworden war, war ich dann Vizebürgermeister.

Bis 2005. Dann wurden Sie Bürgermeister von Oberndorf.

Sturmlechner: Ja, aber bis dahin hat sich im Gemeinderat viel verändert. Als ich angefangen habe, gab es noch viele Reibereien. Der Umgang war ein anderer. Erst später, als andere Mandatare einzogen, änderte sich das. Es gab weniger Streitereien und alles wurde etwas sanfter angegangen.

Was hat zu dieser Veränderung beigetragen?

Sturmlechner: In der Zeit als ich Vize war, haben wir bei „Wertimpulse“ eine Führungskräfteausbildung gemacht. Diese hat zweieinhalb Jahre gedauert, uns aber sehr viel gebracht. Insgesamt nahmen 18 Personen teil. Das Schöne war, dass die Ausbildung parteiübergreifend war. Natürlich hätte es auch Angebote der VP gegeben, aber da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Wir wollten etwas Gemeinsames machen. Wir haben die „Arbeit für den Bürger“ gelernt. Zwar hatte jeder noch seine Meinung, aber wir haben gelernt, wie wir miteinander umgehen können.

Haben Sie diesen Kurs weiterverfolgt, als Sie 2005 Bürgermeister wurden?

Sturmlechner: Natürlich. Das erste, das wir gemacht haben, war ein Organigramm zu erstellen, um für eine klare Struktur zu sorgen. Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht. Es war mir immer wichtig, nicht als der Bürgermeister oder der große Macher gesehen zu werden, sondern eher als ein Koordinator der Wünsche. So hat etwa jeder geschäftsführende Gemeinderat sein eigenes Budget für sein Ressort bekommen. Sie klären selbst ab, was sie umsetzen wollen und ob es machbar ist.

Klingt, als hätten Sie Ihre Zeit sehr genossen.

Sturmlechner: Auf jeden Fall. Ich bin extrem froh, dass ich immer so tolle Leute um mich herum hatte. Ich wollte immer ein Bürgermeister aller Bürger sein – die Parteipolitik stand da im Hintergrund. Für mich war immer klar, dass ich als Bürgermeister für alle zugänglich sein und wertfrei agieren muss. Daher habe ich auch gleich zu Beginn meiner Amtszeit alle Parteifunktionen auf Gemeindeebene niedergelegt.

„Jeder, egal mit welcher politischen Gesinnung, kann gute Ideen haben. Es fällt ja niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn man Ideen gemeinsam umsetzt.“Franz Sturmlechner

Sie waren jetzt 43 Jahre in der Oberndorfer Politik tätig – was waren Ihre Highlights?

Sturmlechner: Das Hallenbad und die Turnhalle waren sicherlich Höhepunkte. Wir hätten den einfachen Weg gehen und das umsetzen können, was wir im Gemeinderat für richtig hielten. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten eine gemeinsame Entscheidung, die alle mittragen. Daher haben wir eine Umfrage gemacht und die Auswertung präsentiert. Dabei haben sich dann spontan 80 Personen aus der Gemeinde gefunden, die in Arbeitsgruppen mit dem Planer das Projekt entwickelt haben.

Quasi „Bürgerbeteiligung“ der ersten Stunde.

Sturmlechner: Wenn Sie so wollen (lacht). Hätte das Ergebnis damals „Nein“ gelautet, dann hätten wir das Projekt nicht umgesetzt. Besonders schön war, dass zum Eröffnungsfest 1.500 Personen kamen.

Sie haben zuvor erzählt, dass es bei Ihren Anfängen in der Politik im Gemeinderat etwas turbulenter zuging. Wie sah das mit Ihnen als Ortschef aus?

Sturmlechner: Die Sitzungen liefen eigentlich immer ruhig ab. Jeder, egal welcher politischen Gesinnung, kann gute Ideen haben. Es fällt ja niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn man diese Ideen gemeinsam umsetzt. Wenn wir Diskussionen hatten, war es mir immer ein Anliegen, Konsenslösungen zu finden. Nur so wird eine Entscheidung auch mitgetragen. Selbst ein Kompromiss ist da nicht ausreichend, denn auch dabei steht immer jemand mit seiner Meinung draußen.

Mit 31. Jänner sind Sie nicht mehr Bürgermeister. Wie geht es Ihnen dabei?

Sturmlechner: Ich bin ehrlich. Natürlich gehe ich auch mit einem weinenden Auge. Ich habe die Zeit genossen und bin sehr dankbar. Ich habe auch zu den Mitarbeitern ein herzliches, freundschaftliches Verhältnis. Aber ich halte nichts von einem 70-jährigen Bürgermeister und denke, dass es nun Zeit für mich ist, Platz zu machen. Mein Nachfolger hat nun Zeit, sich etwas zu festigen. Wenn ich am 31. Jänner das Gemeindeamt verlasse, dann werde ich so schnell nicht zurückkehren. Für mich ist das ein endgültiger Schritt. Ich brauche den Schnitt. Jetzt muss ich mich dann neu orientieren. Außerdem habe ich dann mehr Zeit für Sport: Ich fahre gerne Rad und gehe ins Fitnessstudio. Fix ist schon, dass ich verstärkt als freiwilliger Bademeister helfen möchte, aber ansonsten gehe ich ganz frei auf die Situation zu. Ich plane nicht viel, die Dinge muss man wachsen lassen.