Ruhig ist es im Moment am geplanten Standort des Kraftwerks an der Lautermühlwehr in der Purgstaller Erlaufschlucht. „Im Frühjahr 2015 sind Probebohrungen und Rodungen gemacht worden, seither ist alles unverändert“, schildert Anrainerin Gerda Petkov.

Etwas, berichtet Petkov, habe sich dennoch getan: „Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am 6. Dezember hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, der Kapsch Holding für die Sanierung der Wehr samt Errichtung einer Fischaufstiegshilfe 100.000 Euro zu zahlen.“ Die Marktgemeinde ist als Wehrbesitzer zur Sanierung und Errichtung einer Fischaufstiegshilfe verpflichtet.

"Eigene Sanierung würde teurer kommen"

Bürgermeister Christoph Trampler (ÖVP) bestätigt den Beschluss : „Wenn wir als Besitzer die Wehr selbst sanieren müssten, würde uns das viel teurer kommen. Die Kapsch Holding ist an uns herangetreten und wir haben uns auf 100.000 Euro Kostenbeteiligung geeinigt.“ Im Jahr der Fertigstellung muss die Gemeinde 50.000 Euro überweisen, im Folgejahr noch einmal 50.000 Euro. Das alles tritt erst in Kraft, wenn das Projekt verwirklicht wird. Genau daran stößt sich Anrainerin Gerda Petkov.

„Die Gemeinde hätte selbst die Sanierung vornehmen können. So schenkt man 50.000 Euro her, weil es für die veranschlagten Kosten von 500.000 Euro bis 2017 noch eine 90-prozentige Landesförderung gibt. Was ist, wenn nicht gebaut wird und es dann keine Förderungen mehr gibt? Dann bleibt die Gemeinde auf den Kosten sitzen“, kritisiert Petkov.

Für Trampler eine nicht gerechtfertigte Kritik: „Erstens wird der Vertrag mit der Kapsch Holding noch notariell geprüft. Und wenn es für uns als Gemeinde vom Land Förderungen gibt, werden wir diese wahrnehmen.“