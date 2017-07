Es ist schon ein ganz besonderer, musikalischer Leckerbissen, der am Samstag auf die Besucher des großen City Open Airs auf der Bühne am Rathausplatz wartet. Frank Sinatra war wohl einer der größten Entertainer, den das Showbusiness je gesehen hat. Was hätte New York ohne Frank Sinatra gemacht? Diesem und anderen musikalischen Ikonen des amerikanischen Showbusiness widmet sich die Big Band von Robert Kerschbaumer.

Lieder, die Geschichte schrieben, wie „My Way“, „Bad Leroy Brown“, „Cheek to Cheek“ und „New York, New York“, verleiten zum Mitsingen und wer Lust und Laune hat, kann natürlich auch tanzen.

Unter der Leitung des aus Ferschnitz stammenden Musikers und mit der Stimmgewalt von Joey Green & The Fabulous Jolettes – zwei vollendete Background-Sängerinnen – erwachen sie zu neuem Leben und huldigen dem großartigen Entertainer Sinatra, der wohl seine reine Freude daran hätte.

Der ursprünglich aus New York stammende Sänger Joey Green versteht es, mit kraftvollem Ausdruck und enormer Bühnenpräsenz das Publikum zu begeistern und mitzureißen. Joey Green & The Fabulous Jolettes bieten eine mitreißende Interpretation unvergesslicher Songs und lassen legendäre Nächte amerikanischer Entertainment-Kultur aus New York und Las Vegas auferstehen. Die Musiker der RK Big Band wiederum freuen sich selbst auf diese einmalige Reise durch die Welt von Frank Sinatra.