Das Adventkonzert der Caritas St. Pölten im Scheibbser Bezirk genießt bereits eine über zehn Jahre lange Tradition. Am Sonntag, 3. Dezember, ist man wieder einmal in der Pfarrkirche Scheibbs zu Gast. Fünf Chöre stimmen dabei unter dem Titel „Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit“ ab 15 Uhr auf den Advent ein. Mit dabei sind heuer die Stubenmusik Berger, der Kirchenchor Scheibbs, D‘Schneidgeher aus Göstling, die Chameleons und Amstetten Vokal – zudem erwartet die Besucher Orgel- und Hackbrettmusik.

Der Eintritt beträgt 8 Euro (Kinder bis 14 Jahre frei). Karten gibt es bei Organisator Johannes Hofmarcher ( 0676/ 83844601), allen Caritas-Mitarbeitern sowie den Scheibbser Banken und vor Beginn der Veranstaltung. Der Reinerlös kommt den Caritas Sozialstationen Scheibbs, Purgstall und Erlauftal „Betreuen und Pflege zu Hause“ zugute.