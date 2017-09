Die Patienten sind mit den Leistungen im LK Scheibbs sehr zufrieden – das spiegelt sich auch in den hervorragenden Ergebnissen der Patientenbefragung wieder (die NÖN berichtete). Insgesamt bewerteten die Patienten der NÖ Landes- und Universitätskliniken 250 Stationen und 18 medizinische Fächer an 25 Standorten. Das Ergebnis: Das LK Scheibbs erreichte in der Gesamtbeurteilung den ersten Platz in der Kategorie Akutkrankenhaus unter 300 Betten. Auch die Chirurgie 3 in der Kategorie unter 300 Betten wurde als Beste des ganzen Landes bewertet.

„Die hohe Zufriedenheit im Landesklinikum Scheibbs ist vor allem den rund 550 Mitarbeitern zu verdanken, die ihrer Arbeit mit viel Engagement und Herz nachgehen und sich bestens um die Patienten kümmern“, betonte auch Landtagsabgeordneter Anton Erber bei der Urkundenverleihung an die Kollegiale Führung und die Abteilungsleiter in der Vorwoche. Die Patientenbefragung der NÖ Landeskliniken-Holding fand heuer bereits zum elften Mal statt. Sie ist ein Feedback aus erster Hand und damit ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung und –steigerung.