Am Montag haben die Abbrucharbeiten beim Hotel Hofmarcher (links) und beim Hudl-Haus (rechts) in der Scheibbser Innenstadt begonnen. Damit gibt es natürlich auch wesentliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Scheibbser Innenstadt. Halten und Parken sind in der Hauptstraße sowie der Bahnhofstraße nach der Höfingerbrücke verboten, beide Straßen sind in den nächsten Monaten nur einspurig mit Einbahnregelung befahrbar oder teilweise sogar zur Gänze gesperrt.

| Christian Eplinger