Nach ihrer Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg merkten die Brüder Wilhelm und Josef Beer aus Scheibbs, dass zu dieser Zeit in ihrer Heimat nicht viel los war.

So wälzten sie im Sommer 1946 beim Holzschneiden in ihrem Garten Pläne zur kulturellen Belebung der Stadt. Aus den vielen Überlegungen und Ideen entstanden zwei konkrete Projekte: Die Gründung von Theatergruppen – jeder Bruder gründete seine eigene – und der Dreikönigsritt.

In wochenlangen Diskussionen wurde von beiden der Ablauf des Dreikönigsritt im Detail erarbeitet, gewissenhaft vorbereitet und dann auch im Jahr 1947 erstmals selbst organisiert. Bis auf kleine Änderungen wird das Prozedere bis heute beibehalten.

Dreikönigsritt wurde immer bekannter

Ein Freund der Brüder – Alois Krenn senior – komplettierte das Trio. Einige Jahre später beendeten die „Erfinder“ dieses Events ihre aktive Mitarbeit und Alois Krenn übernahm mit seinen Brüdern Hans und August die Fortführung. Im Laufe der Jahre wurde der Dreikönigsritt immer bekannter und Gäste kamen von weit her, um dieses Ereignis mitzuerleben. Mittlerweile führen die Söhne Alois, Andreas und Klemens Krenn die Tradition fort.

Der Dreikönigszug besteht heute aus einem Sternträger, zwei Fanfarenbläsern, Gabenträgern, den drei Königen, Pferdeführern und Hirten. Der Ritt führt von der Klosterkirche durch die Stadt zur aus 1864 stammenden, mechanischen Krippe in die Stadtpfarrkirche.

Suche nach einem Lied für die Drei Könige

An fünf Stationen stoppt der Zug und nach Fanfarenklängen singen die Könige das Lied „Mia san de drei König aus dem Morgenland“. Bei der Stadtpfarrkirche angekommen, ziehen die Könige und ihre Gefolgschaft in die Kirche ein und knien bei der Krippe nieder. Dort wird von ihnen das Lied „Schlaf wohl“ gesungen. Bei den Vorbereitungen zum ersten Dreikönigsritt stellte sich den Brüdern Beer die Frage, welches Lied die Könige singen sollten.

Sie erinnerten sich schließlich an ein Dreikönigslied, das sie in ihrer Volksschulzeit in Pöchlarn mit ihrem Lehrer gesungen hatten. Daraufhin besuchten sie ihren mittlerweile sehr betagten Lehrer, dieser konnte aber mit seinen Erinnerungen auch nicht entscheidend weiterhelfen. Unterlagen zu Text und Melodie waren nicht vorhanden.

So blieb den Beer-Brüdern nichts anderes übrig, als in der Erinnerung vorhandene Melodie- und Textstellen durch Eigenes zu ergänzen. Diese 1947 beim Dreikönigsritt erstmals gesungene Version wurde 1972 von Walter Deutsch niedergeschrieben und im Verzeichnis des Niederösterreichischen Volksliedwerks eingetragen.

Dass es überhaupt noch Erinnerungen an Melodie und Textstellen gab, ist einem Zufall zu verdanken. Wilhelm Beer diente im Zweiten Weltkrieg als Matrose auf einem Kriegsschiff. Um bei den zu leistenden Wachdiensten im „Ausguck“ nachts nicht einzuschlafen, sang er Lieder. Die wiederum gefielen seinem Kapitän so gut, dass er den Matrosen Beer des Öfteren zu sich rief, um sich Lieder vorsingen zu lassen. Und, er bestand auf immer neue Lieder.

So versuchte Wilhelm Beer das Lied „Mia san de drei König…“ mit eigenen Textzeilen zu ergänzen und dadurch blieb es weitgehend in seiner Erinnerung – als eines der wenigen schönen Andenken an eine schwere Zeit.