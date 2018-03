Die Nachfrage nach dem vor fünf Jahren erschienenen Buch „Scheibbs erzählt“ war so groß, dass die Geschichten und Anekdoten nun neu aufgelegt wurden.

„Wenn ich sage ‚auf vielfachen Wunsch‘, dann klingt das überheblich, doch können sich halt ältere Scheibbser noch gut an so manche Ereignisse und Persönlichkeiten erinnern“, berichtet der Herausgeber Franz Gloser stolz. „Und junge Leute oder Zugereiste kommen ins Staunen, wenn sie erfahren, was sich früher alles getan hat.“.

So erfährt man, was Egon Schiele über Scheibbs geschrieben hat, welcher Bundeskanzler sich einst in der Bezirkshauptstadt versteckt haben soll oder warum der bekannte Dichter Herzmanovsky-Orlando von der Gemeinde verklagt werden wollte. „Seriöser und klüger“, betont Gloser, wird es im zweiten Teil des Buches, wenn Autoren – allesamt mit einem besonderen Scheibbs-Bezug – zu Wort kommen. Ihre Beiträge seien „hymnisch“ bis ironisch, humorvoll bis berührend und anklagend. Hinzu kommen die höchst originellen Zeichnungen von Josef Reisinger.

Erhältlich ist das Buch in den Scheibbser Buchhandlungen Ebner und Widhalm oder bei Franz Gloser unter 0676/4251166 oder unter franz.gloser@gmx.at.