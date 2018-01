Mit interessanten Veranstaltungen lädt der Arbeitskreis „Gesundes Scheibbs“ unter Leiterin Ingrid Hödl auch 2018 wieder ein, etwas für sich und die eigene Gesundheit zu tun. Das Programm startet am 10. Jänner mit dem Smovey-Kurs von Anita Pflügl.

Im Bereich Bewegung geht es dann ab 28. Februar mit dem Kurs „Fit nach der Arbeit“ mit Sportwissenschaftlerin Irene Zerkhold weiter, wo Verspannungen der Kampf angesagt wird. Der Kurs findet jeweils von 19.30 bis 20.30 Uhr im Bewegungsraum der Volksschule Scheibbs statt. Am Freitag, 8. Juni, wird von 19 bis 21 Uhr im Zuge des einmaligen Kurses „YOGA zum Schutz der Weltmeere“ mit Kursleiterin Birgit Wurzer Yoga praktiziert.

Neu im Angebot: ein „Brotbackkurs“. Am 16. Februar werden gemeinsam mit Brotbotschafterin Jenny Gruber verschiedenste Brote gebacken und verkostet. Am 26. Februar hält Ärztin Birgit Huber um 19.30 Uhr im Festsaal des Rathauses in Scheibbs in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk einen Vortrag zum Thema „Homöopathie für Kinder“.

Das gesamte Programm und alle Termine gibt es auf www.scheibbs.gv.at unter der Rubrik „Gesunde Gemeinde“.