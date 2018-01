Martin Potzmader, Günter Kloimüller und Leopold Graf schauen zwar dem Christkind nur im entferntesten ähnlich, für die Stadt Scheibbs sind die drei Geschäftsführer der Top3 Bauplanungs GmbH aber so etwas wie das Christkindl.

Top3

Denn am 22. Dezember übermittelten diese Drei der Stadtgemeinde Scheibbs den unterschriebenen Kaufoptionsvertrag für das Hotel-Hofmarcher-Areal inklusive dem ehemaligen Hudl-Haus. Damit gehen die 1.511 Quadratmeter direkt im Scheibbser Stadtzentrum an Top3 – und in der Scheibbser Hotel-Geschichte wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Ende und Anfang eines „langen Weges“

„Es war ein langer Weg. In den letzten sieben Monaten haben wir aber ein Projekt entwickelt, das sich sehen lassen kann. Im Zentrum von Scheibbs entsteht in den nächsten beiden Jahren ein Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude mit einem Hotel- und Gastronomiebereich“, freut sich Martin Potzmader.

Alle Details zum geplanten Projekt am Hotel-Areal und den genauen Zeitplan sowie einen Rückblick über die Geschichte des Scheibbser Hotels lest in der Printausgabe der aktuellen Erlauftaler NÖN sowie im ePaper.