Mit 175 Technologie-Workshops konnte das Institut zur Förderung des IT-Nachwuchses (IFIT) im Jahr 2016 erneut die Kursanzahl steigern und behauptete damit seine führende Stellung unter den MINT-fördernden Organisationen. Insgesamt 2332 Teilnehmer nahmen an den Kursen teil.

„Ein beeindruckendes Jahr liegt hinter uns. Dank dem EU-Förderprojekt KidsCodr können wir unsere Ansätze und Konzepte nun endlich auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen“, zieht Obmann Bernhard Löwenstein Bilanz.

BMW Festival war einer der Höhepunkte

Als Höhepunkt des Jahres nennt er in erster Linie das Mitwirken am BMW Festival in der Münchner BMW-Welt mit 33.000 Besuchern, bei dem IFIT in Zusammenarbeit mit dem Talentehaus NÖ verschiedene Robotersysteme demonstrierte. „Das zweite Highlight war die Anschaffung von Pepper Milli, der aktuell zu den fortschrittlichsten Humanoiden auf dem Planeten gehört.“

Dazu kamen sowie Vorträge und Workshops bei Konferenzen im In- und Ausland. „Besonders zu erwähnen sind hier die ecoMEDIAeurope Conference im rumänischen Iasi sowie die IT-Tage in Frankfurt am Main. Von den Kurslokalitäten her zählten die BMW Welt in München, das Phantasialand in Brühl und die Kunsthalle in Wien zu den spektakulärsten“ resümiert IFIT-Obmann Löwenstein zufrieden.