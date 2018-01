Das Institut zur Förderung des IT-Nachwuchses (IFIT) feiert auch im sechsten Bestandsjahr einen Rekorderfolg.

207 Technologie-Workshops im Vorjahr

So führte die gemeinnützige Organisation im Jahr 2017 insgesamt 207 Technologie-Workshops durch und konnte dabei 2.906 Teilnehmer begrüßen. IFIT behauptete damit seine führende Stellung unter den MINT-fördernden Organisationen in Österreich.

Einer der Höhepunkte des Jahres 2017, die Drohnen Weltmeisterschaft in Oklahoma, von links: Mentor Bernhard Löwenstein mit dem Weltmeisterteam Rene Fischer, Valentin Benke und Harald Moritz. | IFIT

Als Jahreshöhepunkte lassen sich die Begrüßung des 10.000-sten Kursteilnehmers, die spektakulären Workshops auf der Burg Neulengbach, an denen gleichzeitig über 90 Kinder Lego Mindstorms EV3-Roboter bauten und programmierten, die Etablierung des Junior-Studiums „Coding & Robotics“ im Rahmen der Begabtenakademie NÖ, die Teilnahme an der Global Conference on Educational Robotics in Norman (Oklahoma, USA) inklusive Gewinn des Weltmeistertitels durch das Talentehaus NÖ-Team im Aerial-Bewerb sowie die Teilnahme an diversen Events mit Pepper Milli (u. a. Forum Alpbach) nennen. Auch das EU-geförderte Projekt KidsCodr (http://www.kidscodr.at) nimmt immer konkretere Formen an.

Hier entsteht in Zusammenarbeit mit einem slowakischen und einem tschechischen Partner eine Lernplattform, die verschiedene Curricula, Videos und Materialien rund um das Thema Programmierung und Robotik in mehreren Sprachen bietet. IFIT steuerte bereits Kurseinheiten für Bee-Bot und Arduino bei, weitere werden ausgearbeitet.