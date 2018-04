Am vergangenen Wochenende stand die „Jazz-Abteilung“ des Scheibbser Kulturvereins im Fokus.

Am Freitag erinnerte Trompeter Thomas Gansch an unvergessene Auftritte in Scheibbs – sowohl an das damals noch ziemlich unbekanntes Ensemble Mnozil Brass als auch an später bei der Jazzwoche mit Gansch and Roses samt Einbindung des damaligen Bürgermeisters.

Mit unbändigerer Spiellust trotz teils schwierigsten Kompositionen und zwischendurch eingestreuten, witzigen Moderationen bereiteten die drei Top-Musiker Gansch, Leonhard Paul und Albert Wieder dem begeisterten Publikum im kultur.portal einen tollen Abend.

Etwas ruhiger, „balladiger“ fühlte sich das Christian Havel Quartett mit der überaus sympatischen Sängerin Lori Williams am Samstag an.

Die US-Amerikanerin spielte sowohl mit ihrer Stimme als auch mit dem Publikum, perfekt getragen von Erwin Schmidt auf einer 60 Jahre alten Hammond-Orgel, Schlagzeuger Michael Keul, Saxophonist Bernard Wiesinger und dem Bandleader auf der Gitarre. Eine wundervolle Ballade, nur im Duo von Williams und Havel intoniert, beschloss als dritte Zugabe den feinen Abend.