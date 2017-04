Am Freitag, 5. Mai, ist in den Musikschulen Niederösterreichs beim „Tag der Musikschulen“ einiges los: Konzerte hören, Instrumente ausprobieren, mit Schülern und Lehrern in Kontakt kommen – das alles kann man an den Musikschulen in Scheibbs, Oberndorf und Göstling. In Scheibbs gibt es um 15 Uhr ein Minikonzert, um 16.30 Uhr ein Konzert des Friedens. In Oberndorf wird von 16.30 bis 18.30 Uhr Straßenmusik gemacht. In Göstling findet um 19 Uhr in der Pfarrkirche das Konzert „Klassik im Frühling“ statt.

Musikschultag

Freitag, 5. Mai:

Standort Scheibbs: 15 Uhr Minikonzert, 15.45 Uhr Tag der offenen Tür, 16.30 Uhr „Konzert des Friedens“.

Standort Oberndorf: 16.30 bis 18.30 Uhr Straßenmusik im Ortsgebiet und Tag der offenen Tür in der Musikschule.

Standort Göstling: 19 Uhr „Klassik im Frühling“, Konzert in der Pfarrkirche Göstling.