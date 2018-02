Schon aus 100 Kilometer Entfernung ist der 1.893 Meter hohe Gipfel des Ötschers zu sehen. Die Bewohner der Region nannten ihn über Jahrhunderte hinweg ehrfürchtig „Vaterberg“. Wer nicht am Ötscher war, hat Niederösterreich noch nicht gesehen, sagt ein Sprichwort.

Die Frage ist: Wie stellt man eine derart große und auch etwas unüberschaubare Region vor?

Regisseurin Katrin Jenni und ihr Filmteam dachte sich, am besten anhand der Menschen, die in ihr leben: Ein Museumsbetreiber, der seit 50 Jahren Schätze aus der Umgebung sammelt; eine Goldhaubenstickerin, die für ihre eigene Haube 300 Arbeitsstunden gebraucht hat oder ein Mitglied der Hammerherren, der die gesamte Ötscherregion detailgetreu nachgebaut hat.

Am Ende der Sendung ist Reinhard Theisers Video „Ötscher:Reich“ zu sehen. Der Mostviertler Singer/Songwriter hat das opulente Video im Rahmen der Landesausstellung produziert. „Leben am Ötscher“, am 21. Februar 2018 um 20.15 Uhr in ORF III.