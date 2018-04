In der jüngsten Bezirksvorstandssitzung von „Bildung hat Wert“ unter der Leitung von Franz Raab im Töpperschloss Neubruck fixierte man auch eine besonderes Projekt. Am 8. Juni wird das Lastkraftwagentheater mit dem Stück von Arthur Schnitzler „Davor/Danach – Lieben und Lachen in der guten alten Zeit“ im Schloss Neubruck gastieren. Mit einem Lkw des Transportunternehmers Karl Gruber tourt die Theatergruppe von St. Pölten aus quer durch Niederösterreich, Wien und das Burgenland.

Im Stück werden Episoden aus dem Leben von Anatol und seinem Freund Max gezeigt, die zu den größten Lebemännern ihrer Zeit zählen und sich ihre Stunden mit Affären vertreiben. Humorvolle Wortgefechte, bekannte Wiener Melodien und Live-Begleitung werden beim Pubilkum für gute Unterhaltung sorgen. Dieses vom Bildungswerk organisierte Kulturereignis wird von der Gastwirtschaft Neubruck an diesem Abend mit speziellen Heurigenprodukten für das leibliche Wohl umrahmt werden.

Das Theaterspektakel im Schloss Neubruck beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.