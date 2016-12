4.942 Alkovortests und 648 Alkotests hat die Polizei bisher im Jahr 2016 im Scheibbser Bezirk durchgeführt. Dabei gab es insgesamt 164 Anzeigen, weil die Autolenker zu tief ins Glas geschaut hatten. Bei 43 Lenkern wurde eine Alkoholisierung zwischen 0,5 und 0,79 Promille festgestellt, 121 hatten mehr als 0,8 Promille. „Das sind im Vergleich zum Vorjahr in allen Bereichen – sowohl von den Tests als auch von den Anzeigen her – gesteigerte Werte“, erklärt der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Leopold Pitzl auf Anfrage der NÖN.

Österreichweit nur Hermagor vor Scheibbs

Allen Kontrollen zum Trotz hat der Scheibbser Bezirk laut jüngster Analyse des VCÖ im Zeitraum von 2013 bis zum ersten Halbjahr 2016 niederösterreichweit den höchsten Anteil an Alko-Unfällen. Gleich in 11 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden war im Scheibbser Bezirk im Untersuchungszeitraum ein Alko-Lenker beteiligt. In ganz Österreich ist dieser Wert nur im Bezirk Hermagor in Kärnten mit 11,1 Prozent höher. Am niedrigsten ist der Anteil in Waidhofen/Ybbs (3,7 Prozent) beziehungsweise in der Stadt Wels (3,1 Prozent).

