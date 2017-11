Genau zwei Stunden reichten am vergangenen Mittwochnachmittag/-abend bislang unbekannten Einbrechern, um ein Einfamilienhaus eines Scheibbser Pensionistenehepaares in Saffen völlig auf den Kopf zu stellen.

Fenster eingeschlagen

Mit einem faustgroßen Stein schlug ein Täter ein Fenster direkt beim Entriegelungshebel ein, entriegelten es und stieg in das Haus ein. Danach entriegelte er die Balkontüre und ließ seine laut Polizeiangaben mindestens zwei Mittäter ins Haus. Zusammen durchwühlten sie sämtliche Kästen und Laden in allen Geschoßen. Im Schrankraum entdeckten sie einen Möbeltresor, den sie mithilfe einer Rohrzange, die sie aus dem angrenzenden Schuppen entwendet hatten, aus der Verankerung rissen. Mit dem Möbeltresor und den darin enthaltenen Schmuckstücken machten sich die Täter davon.

Nur zwei Tage später schlug eine Einbrecherbande in Wieselburg auf eine ähnliche Art und Weise zu. Am Freitagabend zwischen 16.30 und 19 Uhr, die Tochter hatte gerade das Haus verlassen, brachen die Täter ein ebenerdiges Fenster auf und durchsuchten die gesamte Wohnung. Sie stahlen Goldmünzen und mehrere Armbanduhren. Die eigentlich montierte Alarmanlage war leider nicht eingeschaltet.

Auf besondere Vorkommnisse achten

Es waren dies die ersten beiden Dämmerungseinbrüche in diesem Herbst, die das Bezirkspolizeikommando verzeichnete. Umso nachdringlicher ist die Warnung der Polizeibeamten, gerade jetzt auf besondere Vorkommnisse zu achten: „Wenn in den Siedlungen verdächtige Fahrzeuge mit mehreren Personen langsam umherfahren, so als ob etwas gesucht oder beobachtet wird, sollte das der Polizei vertraulich gemeldet werden“, bittet Bezirkskommandant Gerhard Traxler.

Wer sein Haus gezielt absichern möchte, sollte den kostenlosen kriminalpolizeilichen Beratungsdienst in Anspruch nehmen. Infos dazu gibt es auf jeder Dienststelle.